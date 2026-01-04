Maduro tra Ceausescu e Allende | rimosso dagli Usa sotto le bombe
Nicolas Maduro, figura centrale in Venezuela, ha vissuto momenti di grande tensione politica, analizzati spesso in relazione ai casi di Ceausescu e Allende. Questo articolo esplora le circostanze che hanno portato al suo arresto e alla sua rimozione, confrontando le dinamiche storiche e internazionali coinvolte. Un'analisi obiettiva volta a comprendere i fattori che hanno contribuito a questi eventi, nel contesto delle strategie degli Stati Uniti e delle conseguenze per il paese.
Vediamo perché Nicolas Maduro è stato arrestato e il confronto con i casi Allende e Ceausescu. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it
Leggi anche: Maduro dopo le bombe dagli Usa: “Aggressione gravissima”. Tirato in ballo l'Onu
Leggi anche: Caracas sotto le bombe, Trump annuncia la cattura di Maduro: “Ora è fuori dal Venezuela”
Nicolás Maduro, 63 anni, l’uomo che ha governato il Venezuela, ininterrottamente, dal 2013 è arrivato sul territorio americano, a New York, nel tardo pomeriggio del 3 gennaio. «Perp walked» («Il colpevole ha camminato») scrive la Casa Bianca sui social pub - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.