Maduro stanato dalla bestia di Kandahar il super drone invisibile che aveva scoperto anche Bin Laden video

Un drone invisibile, noto come la “bestia di Kandahar”, è stato impiegato per localizzare Maduro, che si nascondeva nel suo palazzo. Questo super drone, responsabile di aver scoperto anche Bin Laden, ha permesso di individuare il leader venezuelano, impedendogli di fuggire. L’utilizzo di tecnologie avanzate nei conflitti moderni continua a modificare le dinamiche di sicurezza e sorveglianza.

Una "bestia" in campo, nei cieli, per stanare Maduro che si nascondeva nel suo palazzo e forse provava a fuggire. L'arma segreta dell'esercito Usa, scatenata da Donald Trump in Venezuela, è un drone stealth ' RQ-170 Sentin el' ribattezzato la "bestia di Kandahar", già usato per stanare in Pakistan Osama Bin Laden. Lo riportano alcuni siti militari specializzati dove si vede anche un immagine di un drone di quel tipo rientrare presso una base americana a Porto Ric o. Su Maduro ha volato la "bestia di Kandahar". La 'bestia di Kandahar' – si legge su un portale specializzato – viene usata solamente in operazioni ad alto rischio dove è necessario un dominio totale dei cieli e la capacità di "osservare e guidare con occhi silenziosi" gli eventi sul terreno senza lasciare traccia.

