Maduro Rampini spiana la sinistra | Una cosa mi colpisce molto

La recente cattura di Nicolás Maduro da parte degli Stati Uniti ha suscitato reazioni tra i democratici e i progressisti di tutto il mondo. Rampini commenta come questa azione abbia un impatto significativo sulla sinistra, evidenziando le implicazioni politiche e diplomatiche di un evento che ha riacceso il dibattito internazionale sulla situazione venezuelana.

La cattura di Maduro da parte degli Stati Uniti ha subito irritato i dem e i progressisti in tutto il mondo. A cominciare da quelli italiani che hanno subito gridato allo scandalo. Uno scandalo che non c'è, dato che qui si parla di un dittatore sanguinario che ha tappato la bocca all'opposizione rovesciando anche il risultato delle ultime elezioni. Ma tant'è. E così ci pensa Federico Rampini a spiegare bene come stanno le cose soprattutto a quel mondo dem che di fatto finge di non capire che il regime di Maduro (comunista) aveva completamente azzerato ogni principio democratico nel Venezuela. Ospite a Quarta Repubblica, Rampini non usa giri di parole: "Trump certamente non rivendica la legalità internazionale di quello che ha fatto.

