Nicolas Maduro, presidente del Venezuela, avrebbe rifiutato l'offerta di esilio in Turchia, secondo fonti del New York Times. Questa decisione si inserisce nel contesto delle tensioni con gli Stati Uniti, che recentemente hanno coinvolto anche il suo arresto temporaneo. La vicenda evidenzia le complesse dinamiche politiche e diplomatiche tra Caracas e Washington, con ripercussioni sulla stabilità regionale.

Nicolas Maduro, il presidente venezuelano catturato insieme alla moglie dalle forze statunitensi, avrebbe rifiutato l'esilio in Turchia, stando a quanto riferito al New York Times da diverse fonti americane e venezuelane. Sarebbe successo lo scorso 23 dicembre: Maduro avrebbe respinto "con rabbia" l'ultimatum del presidente americano Donald Trump di lasciare la guida del paese in cambio di concessioni all'industria petrolifera di Caracas, con successivo esilio dorato in Turchia. Da quel momento le sue apparizioni in pubblico, con evidente menefreghismo delle minacce Usa, "hanno contribuito a convincere alcuni membri del team di Trump che il presidente venezuelano li stesse prendendo in giro e stesse cercando di smascherare quello che riteneva essere un bluff", secondo quanto riferito da due persone coinvolte nei colloqui. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Maduro, "presa in giro": l'ultimatum di Trump e l'esilio, il rifiuto che gli è costato caro

Leggi anche: Telefonata Trump-Maduro, "tycoon offrì "via di fuga" in cambio di dimissioni entro 28 novembre; venezuelano rifiutò facendo scadere ultimatum"

Leggi anche: Ultimatum di Trump a Maduro: “Lascia il Paese o attacchiamo”. ‘No’ del leader venezuelano che riappare in pubblico dopo giorni

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ultimatum di Trump a Maduro: “Lascia il Paese o attacchiamo”. ‘No’ del leader venezuelano che riappare in pubblico dopo giorni - Prima del vertice alla Casa Bianca sul Venezuela, alla presenza del presidente americano, del capo del Pentagono Pete Hegseth e del segretario di ... ilfattoquotidiano.it

Trump lancia l'ultimatum a Maduro: "Dimettiti e lascia il paese" - Donald Trump ha confermato le indiscrezioni di New York Times, Miami Herald e Wall Street Journal, che nei giorni scorsi avevano scritto dell'esistenza di una chiamata con Maduro avente come oggetto ... ilgiornale.it

FERMA CONDANNA ALL’ATTACCO USA IN VENEZUELA Questa sera il Governo degli Stati Uniti di America ha attaccato la Repubblica di Venezuela, isolato il sistema di comunicazione e catturato il Presidente Maduro. L’ennesimo e inaccettabile attacco - facebook.com facebook

Non importa chi sia e chi non sia Maduro. Non importa quali siano i disegni strategici del “presidente pacifista” Trump. Non importa cosa c’entri la NATO la CIA il Mossad o la SPECTRE. I bombardamenti americani su Caracas sono una porcheria di guerra. Un x.com