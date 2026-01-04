Maduro la foto di Trump diventa uno spot | boom vendite per la felpa

Recentemente, una foto di Donald Trump è stata trasformata in uno spot pubblicitario per una felpa, contribuendo a un aumento delle vendite. Questa strategia di marketing, apparentemente inaspettata, ha suscitato interesse e curiosità tra i consumatori, dimostrando come l’uso di immagini note possa influenzare il mercato. Un esempio che evidenzia l’importanza delle scelte visive nelle campagne pubblicitarie e del loro impatto sul pubblico.

(Adnkronos) – La cattura di Nicolas Maduro diventa uno spot per Nike. Il presidente del Venezuela è stato arrestato nelle prime ore di sabato 3 gennaio a Caracas dagli uomini della Delta Force degli Stati Uniti. Maduro, preso nella sua residenza a Fuerte Tiuna, è stato portato via in elicottero ed è stato trasferito.

L'imperatore d'Occidente colpisce ancora; Trump e Maduro: rapire un capo di Stato per riscrivere l'ordine globale; Venezuela. La cattura di Maduro e la guerra che rompe i tabù; Chi è Nicolas Maduro, il dittatore catturato da Trump che ha portato il Venezuela al collasso e perseguitato la Chiesa. Maduro, la foto di Trump diventa uno spot: boom vendite per la felpa - Il presidente del Venezuela è stato arrestato nelle prime ore di sabato 3 gennaio a Caracas dagli uomini della Delta Force degli Stati Uniti ... adnkronos.com

La foto di Nicolás Maduro prigioniero pubblicata da Donald Trump - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha condiviso sul social network Truth una foto dicendo che mostra il presidente venezuelano Nicolas Maduro prigioniero sulla nave ISS Iwo Jima. ilpost.it

Trump pubblica la foto di Maduro in manette: "Un'operazione spettacolare, abbiamo attaccato da cielo, terra e mare" - Il presidente statunitense pubblica le immagini del leader venezuelano in arresto su una nave della marina militare Usa, insieme ai video dell'attacco notturno: la conferenza stampa in diretta ... today.it

Maduro, il blitz di Trump e il business del petrolio in Venezuela: l’analisi dell’esperto Stefanini Guarda il video al link nel primo commento - facebook.com facebook

Venezuela, Trump alla vice di Maduro: "Rodriguez faccia le cose giuste o pagherà un prezzo molto alto" #ANSA x.com

