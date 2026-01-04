Nicolas Maduro è stato arrestato a New York in un’operazione delle forze statunitensi, come confermato da fonti internazionali. Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti gestiranno la transizione politica, mentre Machado, senza sostegno, si trova in una posizione incerta. Questa vicenda segna un momento di particolare rilevanza per la politica venezuelana e internazionale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una cattura spettacolare che ha fatto il giro del mondo Il presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua moglie Cilia Flores sono stati catturati in un’operazione condotta dalle forze statunitensi nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 2026, secondo quanto riportato da fonti internazionali. L’arresto — definito “Operation Absolute Resolve” e voluto dal presidente **Donald Trump — ha coinvolto un grande dispiegamento di mezzi militari e forze speciali per neutralizzare le difese aeree e portare via i leader venezuelani mentre dormivano. Trasferimento e detenzione a New York Dopo la cattura a Caracas, Maduro e la moglie sono stati trasferiti negli Stati Uniti, atterrando prima alla base aerea di Stewart (New York) e poi portati in elicottero negli uffici della DEA a Manhattan. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Maduro in carcere a New York. Trump: “Gestiremo noi la transizione, Machado senza sostegno”

Leggi anche: Blitz Usa in Venezuela, Trump: «Il Paese a noi fino alla transizione». Machado? Non ha il sostegno per governare» | Maduro è a New York: trasferito nel carcere del Chapo (e Ghislaine Maxwell)

Leggi anche: Missili e razzi, blitz Usa in Venezuela, Trump: «Il Paese a noi fino alla transizione». Machado? Non ha il sostegno per governare» | Maduro atterrato a New York: trasferito nel carcere di Brooklyn

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Gli Stati Uniti hanno attaccato il Venezuela e catturato Nicolás Maduro che ora è in carcere a New York; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Attacco Usa in Venezuela, Maduro nel carcere di Brooklyn. Rodriguez presidente ad interim; Maduro in carcere a New York. Trump: Gestiremo noi la transizione, Machado senza sostegno - Gli Usa hanno revocato le restrizioni per lo spazio aereo dei Caraibi.

VIDEO| Venezuela, Maduro è arrivato a New York e si trova in carcere a Brooklyn. La Cina ne chiede il rilascio - Nicolas Maduro e la moglie, Cilia Flores, sono arrivati a New York, negli Stati Uniti, come mostrano foto e video circolati sui media ... dire.it