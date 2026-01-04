Maduro in carcere a New York Trump | Gestiremo noi la transizione Machado senza sostegno
Nicolas Maduro è stato arrestato a New York in un’operazione delle forze statunitensi, come confermato da fonti internazionali. Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti gestiranno la transizione politica, mentre Machado, senza sostegno, si trova in una posizione incerta. Questa vicenda segna un momento di particolare rilevanza per la politica venezuelana e internazionale.
Una cattura spettacolare che ha fatto il giro del mondo Il presidente venezuelano Nicolás Maduro e sua moglie Cilia Flores sono stati catturati in un'operazione condotta dalle forze statunitensi nella notte tra il 2 e il 3 gennaio 2026, secondo quanto riportato da fonti internazionali. L'arresto — definito "Operation Absolute Resolve" e voluto dal presidente **Donald Trump — ha coinvolto un grande dispiegamento di mezzi militari e forze speciali per neutralizzare le difese aeree e portare via i leader venezuelani mentre dormivano. Trasferimento e detenzione a New York Dopo la cattura a Caracas, Maduro e la moglie sono stati trasferiti negli Stati Uniti, atterrando prima alla base aerea di Stewart (New York) e poi portati in elicottero negli uffici della DEA a Manhattan.
