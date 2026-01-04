Maduro in carcere a Brooklyn Delcy Rodriguez presidente ad interim La Cina agli Usa | Rilasciatelo immediatamente

Dopo il blitz degli Stati Uniti in Venezuela, Nicolas Maduro si trova ora nel carcere di Brooklyn. Nel frattempo, Delcy Rodriguez assume il ruolo di presidente ad interim. La Cina chiede il rilascio immediato di Maduro, evidenziando le tensioni internazionali generate dall’operazione statunitense e le implicazioni sulla regione.

In giorno dopo il blitz americano in Venezuela, Nicolas Maduro è stato trasferito negli Stati Uniti ed è detenuto nel carcere di Brooklyn. Dopo la sua cattura, la Corte Suprema venezuelana ha affidato la presidenza ad interim alla vicepresidente Delcy Rodriguez. Secondo il New York Times, il raid americano avrebbe causato almeno 40 morti. La Cina chiede il rilascio immediato di Maduro e condanna l’operazione, mentre negli Usa si sono svolte proteste contro l’intervento militare ordinato da Donald Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Maduro in carcere a Brooklyn, Delcy Rodriguez presidente ad interim. La Cina agli Usa: "Rilasciatelo immediatamente" Leggi anche: Blitz Usa in Venezuela, almeno 40 i morti. Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn. La Corte Suprema: «Rodriguez presidente ad interim» Leggi anche: Venezuela, Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn, la Cina agli Usa: “Rilasciatelo subito”, news in diretta Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Maduro in carcere a New York. Trump: Gestiremo noi la transizione, Machado senza sostegno - Venezuela, la Corte Suprema ordina alla vicepresidente Rodriguez di assumere presidenza ad interim; Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Venezuela, Maduro in carcere a Brooklyn: news oggi e aggiornamenti; Venezuela, Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn, la Cina agli Usa: Rilasciatelo subito, news in diretta. Venezuela, Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn, la Cina agli Usa: “Rilasciatelo subito”, news in diretta - Gli aggiornamenti in diretta sul Venezuela dopo l'attacco degli Stati Uniti ordinato da Trump e l'arresto di Nicolas Maduro ... fanpage.it

VIDEO| Venezuela, Maduro è arrivato a New York e si trova in carcere a Brooklyn - Nicolas Maduro e la moglie, Cilia Flores, sono arrivati a New York, negli Stati Uniti, come mostrano foto e video circolati sui media ... dire.it

Maduro in carcere a Brooklyn. Corte Suprema Venezuela affida a vicepresidente Rodriguez la guida del Paese - La Corte Suprema del Venezuela ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodriguez di assumere ad interim la guida del Paese dopo che gli Stati Uniti hanno arrestato il presidente Nicolas Ma ... msn.com

In #Venezuela la Corte Suprema nomina Rodriguez presidente ad interim. Dopo la cattura nel blitz statunitense, Maduro è stato rinchiuso in un carcere a New York. Trump annuncia: "Gestiremo noi il paese fino a una transizione adeguata". Enzo Arceri #GR1 x.com

Maduro e sua moglie sono stati trasferiti a New York e detenuti nel carcere federale di massima sicurezza di Brooklyn, in attesa di essere processati con accuse di narcotraffico e terrorismo - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.