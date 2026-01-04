Maduro in carcere a Brooklyn Corte Suprema Venezuela affida a vicepresidente Rodriguez la guida del Paese

La Corte Suprema del Venezuela ha nominato il vicepresidente Delcy Rodriguez come guida ad interim del paese, dopo l’arresto e l’allontanamento di Nicolás Maduro da parte delle autorità statunitensi. Questa decisione si inserisce in un contesto di tensioni politiche e istituzionali, con implicazioni sulla stabilità del Venezuela e sui rapporti internazionali. La situazione rimane in evoluzione, con sviluppi che potrebbero influenzare il futuro politico del paese.

(Adnkronos) – La Corte Suprema del Venezuela ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodriguez di assumere ad interim la guida del Paese dopo che gli Stati Uniti hanno arrestato il presidente Nicolas Maduro e lo hanno portato fuori dal Paese. In una nota diffusa dalla Corte Suprema si legge che Rodriguez "assumerà ed eserciterà, in qualità

Maduro in carcere a Brooklyn. Corte Suprema Venezuela affida a vicepresidente Rodriguez la guida del Paese - (Adnkronos) – La Corte Suprema del Venezuela ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodriguez di assumere ad interim la guida del Paese dopo che gli Stati Uniti hanno arrestato il presidente Nicolas Ma ... pianetagenoa1893.net

VIDEO| Venezuela, Maduro è arrivato a New York e si trova in carcere a Brooklyn - Nicolas Maduro e la moglie, Cilia Flores, sono arrivati a New York, negli Stati Uniti, come mostrano foto e video circolati sui media ... dire.it

In #Venezuela la Corte Suprema nomina Rodriguez presidente ad interim. Dopo la cattura nel blitz statunitense, Maduro è stato rinchiuso in un carcere a New York. Trump annuncia: "Gestiremo noi il paese fino a una transizione adeguata". Enzo Arceri #GR1 x.com

Maduro e sua moglie sono stati trasferiti a New York e detenuti nel carcere federale di massima sicurezza di Brooklyn, in attesa di essere processati con accuse di narcotraffico e terrorismo - facebook.com facebook

