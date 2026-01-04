Nicolas Maduro si trova ora nel carcere di Brooklyn, mentre il vicepresidente Rodríguez assume il incarico ad interim in Venezuela. Nelle ultime ore, si sono verificati violenti incidenti, con almeno 40 persone morte in un attacco attribuito agli Stati Uniti. La situazione politica nel paese resta complessa e sotto stretta osservazione internazionale.

Caracas, 4 gen. (Adnkronos) - Il leader venezuelano Nicolas Maduro è stato condotto nel penitenziario statunitense di Brooklyn dopo essere stato trasportato in elicottero a Manhattan. Lo riporta la Cnn diffondendo immagini del trasferimento di Maduro in carcere scortato da veicoli della polizia. La Casa Bianca ha condiviso su 'X' un video che mostra il leader venezuelano in manette mentre cammina su un tappeto dove appare la scritta 'Dea Ny' scortato da due agenti della Delta Force. La didascalia recita ''Perp walked'', termine gergale inglese che descrive la pratica della polizia di scortare un sospettato arrestato ("perp" è un'abbreviazione di perpetrator, l'autore di un reato) davanti a giornalisti e fotografi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Maduro in carcere a Brooklyn. A vicepresidente Rodriguez guida ad interim del Venezuela. Almeno 40 morti in attacco Usa

