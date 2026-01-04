Maduro il no all’esilio prima dell’attacco Usa | il retroscena
Nel gennaio 2023, Donald Trump avrebbe proposto a Nicolas Maduro l’esilio in Turchia, offerta rifiutata dal leader venezuelano. Questa decisione ha preceduto l’attacco statunitense che ha portato all’arresto di Maduro tra il 2 e il 3 gennaio. La vicenda evidenzia le tensioni tra Stati Uniti e Venezuela e i retroscena delle operazioni militari in un contesto di crisi politica.
(Adnkronos) – Donald Trump ha offerto a Nicolas Maduro l'esilio in Turchia. Il presidente del Venezuela ha detto no e il presidente degli Stati Uniti ha ordinato l'attacco condotto tra il 2 e il 3 gennaio, con l'arresto del leader di Caracas. E' il New York Times a svelare i dettagli che hanno portato all'interruzione . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
La gioia dello youtuber venezuelano in esilio John Acquaviva mentre ascoltava la notizia della cattura di Nicolás Maduro. - facebook.com facebook
Chi comanda ora a Caracas Maduro catturato (o si è consegnato) con la moglie da Trump dovrebbe essere sostituito dalla vice Rodriguez. Ma gli Usa non riconoscono il governo venezuelano e ritengono legittimo presidente Edmundo Gonzalez in esilio. Ci x.com
