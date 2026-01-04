Maduro il no all’esilio prima dell’attacco Usa | il retroscena

Nel gennaio 2023, Donald Trump avrebbe proposto a Nicolas Maduro l’esilio in Turchia, offerta rifiutata dal leader venezuelano. Questa decisione ha preceduto l’attacco statunitense che ha portato all’arresto di Maduro tra il 2 e il 3 gennaio. La vicenda evidenzia le tensioni tra Stati Uniti e Venezuela e i retroscena delle operazioni militari in un contesto di crisi politica.

