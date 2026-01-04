Maduro ebreo ortodosso di 92 anni | clamoroso chi è il giudice
Nicolas Maduro, leader venezuelano, sarà giudicato presso la corte federale di Manhattan da il giudice Alvin Hellerstein. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale, ma i dettagli sulla procedura giudiziaria sono ancora in fase di definizione. Questo processo rappresenta un importante momento nel contesto delle relazioni tra Venezuela e Stati Uniti.
Nicolas Maduro, il leader venezuelano catturato dagli Usa e portato a New York, sarà giudicato alla corte federale di Manhattan da un magistrato di grandissima esperienza, Alvin Hellerstein. Come ricorda la stampa israeliana, Hellerstein, 92 anni, ebreo ortodosso, è uno dei volti più noti nella magistratura federale, con 25 anni passati negli uffici del procuratore di Manhattan, ed è considerato il più importante degli Stati Uniti. Allo stesso tempo, i media isrealiani ricordano anche che il presidente deposto è uno " storico alleato dell'Iran che ha ripetutamente attaccato Israele e il sionismo". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
