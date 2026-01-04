Nicolas Maduro, leader venezuelano, sarà giudicato presso la corte federale di Manhattan da il giudice Alvin Hellerstein. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale, ma i dettagli sulla procedura giudiziaria sono ancora in fase di definizione. Questo processo rappresenta un importante momento nel contesto delle relazioni tra Venezuela e Stati Uniti.

Nicolas Maduro, il leader venezuelano catturato dagli Usa e portato a New York, sarà giudicato alla corte federale di Manhattan da un magistrato di grandissima esperienza, Alvin Hellerstein. Come ricorda la stampa israeliana, Hellerstein, 92 anni, ebreo ortodosso, è uno dei volti più noti nella magistratura federale, con 25 anni passati negli uffici del procuratore di Manhattan, ed è considerato il più importante degli Stati Uniti. Allo stesso tempo, i media isrealiani ricordano anche che il presidente deposto è uno " storico alleato dell'Iran che ha ripetutamente attaccato Israele e il sionismo". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Maduro, "ebreo ortodosso di 92 anni": clamoroso, chi è il giudice

Leggi anche: Ebreo ortodosso, ex militare e 92enne: chi è Alvin K. Hellerstein, giudice di Maduro

Leggi anche: Botte a un turista americano ebreo ortodosso alla stazione, arrestato giovane pakistano

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ebreo ortodosso, ex militare e 92enne: chi è Alvin K Hellerstein, giudice di Maduro - È uno dei giudici più anziani del sistema statunitense, in servizio presso la magistratura federale dal 1998 dopo la nomina di Bill Clinton ... msn.com