Maduro è nel carcere di Brooklyn lo stesso di El Chapo Puff Daddy e Mangione Ultime notizie sul Venezuela ira della Cina contro gli Usa

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro è stato trasferito nel carcere di Brooklyn, condividendo la struttura con figure note come El Chapo e Puff Daddy. La sua cattura, avvenuta durante un'operazione militare statunitense a Caracas, ha suscitato reazioni internazionali. Intanto, le tensioni tra Cina e Stati Uniti continuano a intensificarsi, influenzando gli sviluppi geopolitici nella regione. Ecco le ultime notizie sul Venezuela e le dinamiche globali in atto.

New York, 4 gennaio 2026 – Il presidente del Venezuela Nicolàs Maduro, catturato ieri a Caracas nell’ operazione militare degli Stati Uniti, è arrivato a New York nella notte italiana con la moglie Cilia Flores. Attualmente si trova nel carcere di massima sicurezza di Brooklyn, il Metropolitan Detention Center, lo stesso in cui sono stati detenuti il rapper Sean ‘Diddy’ Combs (Puff Daddy), così come altri prigionieri di alto rango, tra Joaquin ‘El Chapo’ Guzman, Ghislaine Maxwell, ex compagna di Jeffrey Epstein, e Luigi Mangione. Già lunedì Maduro potrebbe comparire davanti al giudice per l'udienza di convalida dell'arresto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Maduro è nel carcere di Brooklyn, lo stesso di El Chapo, Puff Daddy e Mangione. Ultime notizie sul Venezuela, ira della Cina contro gli Usa Leggi anche: Venezuela, Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn, la Cina agli Usa: “Rilasciatelo subito”, news in diretta Leggi anche: Venezuela, Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn, la Cina agli Usa: “Rilasciatelo subito”, news in diretta Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Blitz Usa in Venezuela la Corte suprema | La vice di Maduro presidente ad interim Chi è Delcy Rodriguez. Maduro in carcere a Brooklyn. Corte Suprema Venezuela affida a vicepresidente Rodriguez la guida del Paese - La Corte Suprema del Venezuela ha ordinato alla vicepresidente Delcy Rodriguez di assumere ad interim la guida del Paese dopo che gli Stati Uniti hanno arrestato il presidente Nicolas Maduro e lo hann ... msn.com

Venezuela, Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn, la Cina agli Usa: “Rilasciatelo subito”, news in diretta - Gli aggiornamenti in diretta sul Venezuela dopo l'attacco degli Stati Uniti ordinato da Trump e l'arresto di Nicolas Maduro ... fanpage.it

Maduro nel carcere Metropolitan Detention Center: da Sean Diddy a Mangione, tutti i detenuti celebri - Il Metropolitan Detention Center (Mdc) di Brooklyn, dove è stato condotto il leader venezuelano Nicolas Maduro e dove si prevede resti in attesa del processo, è un carcere ... msn.com

In #Venezuela la Corte Suprema nomina Rodriguez presidente ad interim. Dopo la cattura nel blitz statunitense, Maduro è stato rinchiuso in un carcere a New York. Trump annuncia: "Gestiremo noi il paese fino a una transizione adeguata". Enzo Arceri #GR1 x.com

Maduro e sua moglie sono stati trasferiti a New York e detenuti nel carcere federale di massima sicurezza di Brooklyn, in attesa di essere processati con accuse di narcotraffico e terrorismo - facebook.com facebook

