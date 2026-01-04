Maduro e consorte reclusi a Brooklyn

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro e la moglie Cilia Flores sono stati riportati a New York, dove si trovano ora presso il Metropolitan Detention Center di Brooklyn. La notizia, riportata dalla CNN, segnala una possibile detenzione o restrizione della coppia nel contesto di sviluppi politici e diplomatici. La situazione rimane da verificare e monitorare nei prossimi giorni.

1.39 Il presidente venezuelano Nicolas Maduro e la moglie Cilia Flores, dopo il loro arrivo a New York, "presumibilmente", secondo la Cnn, sono stati condotti al Metropolitan Detention Center di Brooklyn. Il Centro di Detenzione Metropolitano ha ospitato diverse figure chiave in famosi casi federali, come Sean "Diddy" Combs e Sam BankmanFried, ricorda la Cnn.Intanto, secondo un funzionario venezuelano,lsarebbero, almeno 40 le persone, tra civili e soldati,uccise nell'attacco statunitense di sabato. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Missili e razzi, blitz Usa in Venezuela, Trump: «Il Paese a noi fino alla transizione». Machado? Non ha il sostegno per governare» | Maduro atterrato a New York: trasferito nel carcere di Brooklyn Leggi anche: Arrestato 48enne turco residente a Luisago: violenze e maltrattamenti contro la consorte Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Venezuela - Usa, le news di oggi dopo l’attacco di Trump; Venezuela-Usa, le notizie in diretta sull'attacco | Trump: «Governeremo il Paese fino alla transizione. Machado? Non ha il sostegno». Ma il regime di Caracas: «Pronti a resistere». Maduro è a New York, andrà in carcere a Brooklyn; Venezuela, attacco Usa a Caracas, Trump minaccia anche Messico e Colombia. Maduro in carcere a New York. NEWS DAL MONDO: Il presidente Nicola Maduro e la consorte "Sono stati catturati e portati via dal Paese". La notizia è stata confermata via social da Donald Trump, che ha definito l'azione un'"Operazione brillante e ben pianificata". Nella capitale venezuel - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.