Maduro catturato la dura reazione della Cina | Rilasciatelo subito – La diretta
Nella notte del 3 gennaio, gli Stati Uniti hanno condotto un’operazione militare in Venezuela, catturando Maduro. La Cina ha reagito chiedendo il suo immediato rilascio, esprimendo preoccupazione per le implicazioni regionali. La vicenda segna un momento di tensione internazionale, con possibili ripercussioni sulla stabilità politica e diplomatica dell’area.
Nella notte del 3 gennaio, gli Stati Uniti hanno condotto un’ operazione militare in Venezuela contro obiettivi politici e militari. Durante l’azione sono stati arrestati il presidente Nicolas Maduro e la moglie, successivamente trasferiti negli Stati Uniti. 03 gennaio – Il destino di Maduro Secondo quanto riferito da fonti americane, Maduro è stato portato a New York, dove dovrà affrontare un processo per accuse legate al traffico di droga. Washington ha definito l’operazione come parte di una strategia di sicurezza internazionale. 03 gennaio – Le parole di Trump Il presidente Donald Trump, intervenendo da Mar-a-Lago, ha dichiarato che gli Stati Uniti “guideranno il Venezuela” fino a quando non sarà possibile garantire una transizione ordinata del potere, assicurando stabilità politica ed economica nel Paese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche: Venezuela, Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn, la Cina agli Usa: “Rilasciatelo subito”, news in diretta
Leggi anche: Venezuela, Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn, la Cina agli Usa: “Rilasciatelo subito”, news in diretta
Così l’America Latina e gli amici di Maduro reagiscono al blitz di Trump; Venezuela, Maria Corina Machado dopo cattura Usa di Maduro: “Pronti a prendere potere”; Venezuela, Von der Leyen: “Ora transizione democratica” (e glissa sull’operazione militare); Venezuela-Usa, le notizie in diretta sull'attacco | Trump: «Governeremo il Paese fino alla transizione. Machado? Non ha il sostegno». Ma il regime di Caracas: «Pronti a resistere». Maduro è a New York, andrà in carcere a Brooklyn.
Venezuela, Von der Leyen: “Ora transizione democratica” (e glissa sull’operazione militare). La condanna di Mosca: “Inaccettabile aggressione armata” - Operazione militare USA in Venezuela: Von der Leyen chiede transizione pacifica, Russia condanna l'aggressione e chiede riunione ONU ... ilfattoquotidiano.it
Venezuela: Delcy Rodriguez presidente ad interim. Dura condanna di Cina e Iran verso Trump e gli Usa - La Corte suprema di Caracas ha confermato la vicepresidente di Maduro come capo di Stato provvisorio: elezioni in 30 giorni. lasicilia.it
Blitz degli Stati Uniti in Venezuela, Maduro arrestato. Trump: “Ora una transizione” - Lago, 3 Gennaio – Gli Stati Uniti hanno lanciato un’operazione militare in Venezuela che ha portato alla cattura del presidente Nicolás Maduro. sciscianonotizie.it
Maduro catturato: Trump segue il blitz in Venezuela dalla situation room a Mar-a-Lago x.com
Perché gli Stati Uniti hanno attaccato il *Venezuela* e catturato il presidente *Nicolas Maduro* e la moglie Cosa ha detto Trump durante la conferenza stampa Cosa accadrà al Venezuela adesso Ecco tutto quello che è successo oggi a Caracas, dai raid n - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.