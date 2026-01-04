Maduro catturato la dura reazione della Cina | Rilasciatelo subito – La diretta

Nella notte del 3 gennaio, gli Stati Uniti hanno condotto un’operazione militare in Venezuela, catturando Maduro. La Cina ha reagito chiedendo il suo immediato rilascio, esprimendo preoccupazione per le implicazioni regionali. La vicenda segna un momento di tensione internazionale, con possibili ripercussioni sulla stabilità politica e diplomatica dell’area.

Nella notte del 3 gennaio, gli Stati Uniti hanno condotto un’ operazione militare in Venezuela contro obiettivi politici e militari. Durante l’azione sono stati arrestati il presidente Nicolas Maduro e la moglie, successivamente trasferiti negli Stati Uniti. 03 gennaio – Il destino di Maduro Secondo quanto riferito da fonti americane, Maduro è stato portato a New York, dove dovrà affrontare un processo per accuse legate al traffico di droga. Washington ha definito l’operazione come parte di una strategia di sicurezza internazionale. 03 gennaio – Le parole di Trump Il presidente Donald Trump, intervenendo da Mar-a-Lago, ha dichiarato che gli Stati Uniti “guideranno il Venezuela” fino a quando non sarà possibile garantire una transizione ordinata del potere, assicurando stabilità politica ed economica nel Paese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Leggi anche: Venezuela, Maduro e la moglie nel carcere di Brooklyn, la Cina agli Usa: "Rilasciatelo subito", news in diretta

