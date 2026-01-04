Maduro al Metropolitan Detention Center | quali altri detenuti famosi sono passati dall' MDC

Il 3 gennaio, Nicolás Maduro è stato trasferito al Metropolitan Detention Center di Brooklyn, dopo essere stato prelevato in Venezuela. L'MDC ospita anche altri detenuti di rilievo, sia nazionali che internazionali. In questo articolo, si esplorano i casi più noti di personaggi passati da questa struttura, offrendo un quadro della sua storia e del suo ruolo nel sistema penitenziario statunitense.

Nella serata di sabato 3 gennaio Nicolás Maduro, prelevato in Venezuela nelle prime ore del mattino, ha raggiunto il Metropolitan Detention Center di Brooklyn. Il presidente venezuelano è stato trasferito alla struttura detentiva mediante elicottero, partito da Manhattan. Questo, almeno, secondo quanto riportato dai principali media americani. Maduro è stato accompagnato dagli agenti della DEA, e pare che anche la moglie Cilia Flores si stata condotta nella stessa struttura. Lì il presidente venezuelano attenderà la convocazione in tribunale - secondo certe fonti, prevista già per la giornata di domani - dove dovrà rispondere delle accuse di narco-terrorismo e traffico di droga.

