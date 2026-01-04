Maceratese c’è da partire subito a mille

Da sport.quotidiano.net 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Maceratese si prepara alla ripresa del campionato con un impegno importante a Senigallia, oggi alle 15. Dopo la sosta, è fondamentale mantenere la concentrazione e l’approccio giusto per affrontare al meglio il secondo giro del torneo. Jacopo Morganti, difensore della squadra, sottolinea l’importanza di partire con determinazione, per ottenere un risultato positivo e riprendere il cammino nel girone di ritorno.

"Sarà importante avere il giusto approccio mentale dopo la sosta" Jacopo Morganti, difensore della Maceratese, parla del match di oggi alle 15 a Senigallia che dà il via al girone di ritorno. All’andata i biancorossi sono stati sconfitti 1-0. "Quella partita – ricorda – ci ha insegnato che occorre maggiore cinismo, però affronteremo una formazione diversa da quella dell’esordio avendo la Vigor un nuovo tecnico che propone un gioco differente dal predecessore". I biancorossi si attendono una squadra con un altro atteggiamento. "Proveranno a giocare di più rispetto all’andata quando ci aspettavano, con Clementi è una Vigor che farà una gara a viso aperto". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

maceratese c8217232 da partire subito a mille

© Sport.quotidiano.net - "Maceratese, c’è da partire subito a mille"

Leggi anche: Gagliardini: "Maceratese, c’è da rifarsi subito"

Leggi anche: Maceratese, servono rinforzi. La difesa ha subito troppe reti

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Blitz contro i rivali della Civitanovese, Daspo in arrivo per i tifosi della Maceratese - Chieti sarà a porte chiuse, con il divieto di trasferta per i tifosi maceratesi per i futuri quattro incontri di calcio. msn.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.