Ma è stato un anno tutto da incorniciare

È stato un anno significativo per l’Alma Fano Calcio, la società che, con il suo colore granata, rappresenta l’erede della storica Alma Juventus Fano 1906. Dopo un passato di successi e di continuità, l’attuale gestione ha segnato un nuovo inizio, in un contesto di cambiamenti che hanno coinvolto anche il panorama sportivo locale. Questo primo anno completo di attività testimonia l’impegno nel rilancio e nella valorizzazione del calcio a Fano.

Si è concluso appena da qualche giorno il primo intero anno solare dell'Alma Fano Calcio, la società che, adottando il colore granata, si pone come erede di quella società polisportiva Alma Juventus Fano 1906 che aveva ampiamente superato il secolo di storia e che in questi ultimi anni è finita in mano a personaggi non fanesi che in poco tempo l'hanno fatto precipitare, fino a farla scomparire dagli annali del calcio giocato. Proprio facendo leva su quella fanesitudine o fanitudine che ha sempre coagulato attorno a sé, schiere di presidenti, dirigenti, tecnici, giocatori e soprattutto tifosi, poco più di un anno fa il Consorzio Fano Sport, sorto per rimettere il calcio a Fano nel posto che conta, aveva dato vita ad una nuova società sportiva, il Fano Calcio.

