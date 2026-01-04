M5S a Portici | Basta ipocrisia in politica

Il Movimento Cinque Stelle di Portici si distingue per la sua presenza costante nel territorio e nelle istituzioni della Campania. In un contesto politico spesso segnato da posizioni contrapposte, il gruppo invita a un confronto più diretto e trasparente, eliminando ipocrisie e superficialità. Questa apertura mira a rafforzare la fiducia dei cittadini e a promuovere un dialogo più autentico e responsabile nel percorso politico locale.

Tempo di lettura: 3 minuti “ Il Movimento Cinque Stelle di Portici è uno dei gruppi più storici della Campania, da sempre presente sul territorio e nelle istituzioni da tantissimi anni. Con il senatore Sergio Puglia, con i consiglieri Giovanni Erra, Domenico Avolio, Iolanda Meglio e Alessandro Caramiello oggi Deputato siamo da anni sul territorio, sempre presenti e vicino ai cittadini, eletti con le nostre forze e senza mai un aiuto da parte di nessuno – lo si legge sulla pagina facebook del M5S di Portici – Siamo noi che abbiamo portato valore e lustro al Movimento Cinque Stelle su questo territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

