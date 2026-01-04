Lungolago un' altra invasione del cantiere | tutti oltre le transenne
Ancora una volta, il cantiere sul lungolago viene attraversato da persone oltre le transenne, non rispettando i divieti. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione delle aree in fase di ristrutturazione, sottolineando l’importanza di rispettare le misure di sicurezza per evitare incidenti e garantire il corretto svolgimento dei lavori.
Succede di nuovo. Le transenne vengono scavalcate, i divieti ignorati e il cantiere del lungolago si riempie di persone. Un pomeriggio di sole è bastato perché decine di persone invadessero l'area dei lavori, passeggiando tra materiali e panchine appena posate come se il cantiere non esistesse. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Leggi anche: Via degli Angeli, dietro le transenne c'è un cantiere fermo che preoccupa due municipi
Leggi anche: Le luci del Natale stanno per accendersi sul lungolago di Bardolino
Lungolago, un'altra invasione del cantiere: tutti oltre le transenne - I lecchesi si riappropriano della passeggiata ignorando i divieti ... leccotoday.it
Como, paratie cantiere infinito: 17 anni fa iniziavano i lavori sul lungolago - Como, 13 marzo 2025 – Destano l’attenzione dei curiosi le paratie alzate sulla passeggiata del lungolago, montate in questi giorni per compiere alcuni lavori di manutenzione. ilgiorno.it
Lo spettacolo imperdibile di NOSTALGIA90 questa sera! Bacoli (NA) - Via Lungolago per gente felice #azzurraspettacoli #pergentefelice #concerti - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.