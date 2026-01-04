Ancora una volta, il cantiere sul lungolago viene attraversato da persone oltre le transenne, non rispettando i divieti. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sulla gestione delle aree in fase di ristrutturazione, sottolineando l’importanza di rispettare le misure di sicurezza per evitare incidenti e garantire il corretto svolgimento dei lavori.

Succede di nuovo. Le transenne vengono scavalcate, i divieti ignorati e il cantiere del lungolago si riempie di persone. Un pomeriggio di sole è bastato perché decine di persone invadessero l'area dei lavori, passeggiando tra materiali e panchine appena posate come se il cantiere non esistesse. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: Via degli Angeli, dietro le transenne c'è un cantiere fermo che preoccupa due municipi

Leggi anche: Le luci del Natale stanno per accendersi sul lungolago di Bardolino

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lungolago, un'altra invasione del cantiere: tutti oltre le transenne - I lecchesi si riappropriano della passeggiata ignorando i divieti ... leccotoday.it