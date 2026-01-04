Lunedì in piazza contro l’aggressione al Venezuela

Lunedì 4 gennaio 2026, alle ore 17, si terrà una manifestazione in piazza Guido Monaco ad Arezzo per esprimere solidarietà e protesta contro l’aggressione al Venezuela. L’iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione nel paese e a promuovere un messaggio di pace e rispetto internazionale. L’evento è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare e condividere questa occasione di confronto.

Arezzo, 4 gennaio 2026 – Lunedì in piazza contro l’ aggressione al Venezuela. Alle ore 17 in piazza Guido Monaco. Promotori associazioni, sindacati, partiti. Lunedì 5 gennaio, a partire dalle ore 17.00, si terrà un presidio politico pubblico e pacifico in Piazza Guido Monaco ad Arezzo. L’iniziativa nasce dalla ferma opposizione all’intervento degli Stati Uniti in Venezuela, ritenuto una grave violazione del diritto internazionale, della sovranità dei popoli e dei principi di autodeterminazione sanciti dalle Nazioni Unite. Il presidio intende inoltre esprimere solidarietà concreta al popolo venezuelano, colpito da politiche di ingerenza, sanzioni e destabilizzazione che aggravano le condizioni sociali ed economiche del Paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lunedì in piazza contro l’aggressione al Venezuela Leggi anche: Bombardamenti in Venezuela, in piazza la manifestazione "contro l'aggressione imperialista degli Usa" Leggi anche: Il Partito Democratico dell'Umbria contro Trump: "Aggressione degli Stati Uniti al Venezuela" La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. #ItaliaxCuba // SPECIALE FERMARE L'AGGRESSIONE AL VENEZUELA ?? Appuntamento per lunedì 5 gennaio, in piazza della Libertà - facebook.com facebook

