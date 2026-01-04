Luna presidente del Coni Marche | Un evento storico per la regione Saranno due giornate speciali

Lunedì 4 e martedì 5 gennaio, le Marche ospiteranno nuovamente la Fiamma Olimpica, dopo vent’anni, in vista dei Giochi di Milano-Cortina 2026. Luna, presidente del Coni Marche, ha definito l’evento come un momento storico per la regione, segnando due giornate di grande rilievo per lo sport locale e nazionale. Un’occasione per rafforzare il legame tra le comunità e l’atletismo italiano.

A distanza di 20 anni la Fiamma Olimpica attraverserà nuovamente le Marche il 4 e 5 gennaio, in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026. A rappresentare il Coni ci sarà ancora Fabio Luna – oggi presidente regionale al terzo mandato – come già avvenne nel 2006. "Venti anni fa ero componente della giunta provinciale e ricordo ancora l'emozione, in piazza Cavour, come fosse ieri. Per lo sport marchigiano saranno due giornate speciali", racconta Luna, classe 1959, osimano. Che importanza ricopre la due giorni a cinque cerchi per le Marche? "Un evento storico, eccezionale, perché il passaggio della Fiamma Olimpica non capita tutti i giorni.

