L' Umbria in lutto addio ad Arnaldo Caprai | Era l' ambasciatore del Sagrantino nel mondo

L'Umbria piange la scomparsa di Arnaldo Caprai, figura di rilievo nel settore vinicolo. A 92 anni, si è spento nella sua abitazione a Montefalco. Considerato un vero ambasciatore del Sagrantino, il suo contributo ha contribuito a valorizzare questo importante vino dell'Umbria nel panorama internazionale. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per la comunità locale e gli appassionati di enologia.

Addio ad Arnaldo Caprai, aveva 92 anni: da imprenditore tessile a fondatore della cantina a Montefalco - Nato il 18 luglio 1933, si è distinto per la sua grande visione imprenditoriale, prima nel settore ... corrieredellumbria.it

L’Umbria perde Leonardo Zanchi Lutto nel mondo del vino umbro che perde uno dei principali attori della nostra regione Umbria #vino #vinoitaliano #Zanchi #lutto #vinoumbro - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.