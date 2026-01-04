L’ultimo tramonto del 2025
Teresa Prete condivide uno scorcio di Porto Cesareo, catturando l’ultimo tramonto del 2025. Con un’immagine semplice e autentica, augura a tutti un buon inizio di 2026, sottolineando il passare del tempo e la bellezza dei momenti condivisi. Un gesto di augurio che invita alla riflessione e alla speranza per il nuovo anno.
Teresa Prete augura buon 2026 a tutti con questo scatto da Porto Cesareo, l’ultimo tramonto del 2025.***LeccePrima intende regalare questa rubrica ai suoi lettori. Si chiama "La foto del giorno" e scopo dell'iniziativa è pubblicare sul nostro giornale gli scatti che vorrete inviarci con una. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
