Luke Littler si distingue nel mondo delle freccette, raggiungendo un traguardo di 50 milioni di sterline di guadagni. Originario di Warrington, la sua carriera si sviluppa tra passione e talento, dimostrando di essere un atleta di successo nel suo sport. La vicinanza tra Warrington e Manchester sottolinea le sue radici e il suo percorso, fatto di dedizione e crescita costante.

Littler by Littler, quasi come nella canzone degli Oasis. E in fondo da Warrington a Manchester ci sono solo 32 chilometri. Warrington è la cittadina del Cheshire dove è sbocciato un fenomeno dello sport mondiale, all'anagrafe Luke Buckley, ma per tutti è Luke Littler, dal cognome della madre Lisa. Non ha ancora 19 anni (li compirà il 19 gennaio) e ha appena bissato il titolo di campione del mondo di freccette staccando un assegno da un milione di sterline nel World Darts Championship all'Alexandra Palace di Londra. Prima di lui la doppietta era riuscita solo a tre altri atleti. In finale ha battuto 7-1 l'olandese Gian Van Veen e ha ricevuto il trofeo dalle mani del ciclista Chris Hoy, ma nel caso di Littler i risultati sportivi, per quanto eccezionali, sono quasi un pretesto.

