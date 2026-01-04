Lui era a terra e in quattro lo prendevano a calci | la testimonianza della rissa in Barriera

Una rissa avvenuta ieri pomeriggio in via Foscolo, a Barriera, ha coinvolto più persone e rischiato di avere conseguenze gravi. Secondo chi ha assistito, un uomo sarebbe stato colpito violentemente e stava a terra mentre altri lo prendevano a calci. L’episodio, ancora sotto indagine, evidenzia la necessità di interventi per prevenire simili situazioni di violenza.

Un'aggressione fulminea, a quanto dichiara chi l'ha vista, quella scoppiata ieri pomeriggio in via Foscolo e che per poco non è finita in tragedia. TriestePrima ha parlato con alcuni testimoni che hanno riferito la loro versione sui fatti, ad opera di un gruppo di giovani. “Quattro ragazzi lo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

