“Luci sul Trasimeno“. Pienone di visitatori. Gran festa per l’Epifania.

L’edizione 2024 di “Luci sul Trasimeno” si avvia alla conclusione, registrando un grande afflusso di visitatori. L’evento, svoltosi a Castiglione del Lago, ha celebrato l’Epifania con la spettacolare installazione dell’albero di Natale più grande al mondo, posizionato sulle acque del lago. Un appuntamento che ogni anno attira numerosi visitatori, offrendo un’occasione di festa e di tradizione nel cuore del territorio umbro.

Si avvia verso la conclusione la sesta edizione di “Luci sul Trasimeno“, l’evento che ha visto protagonista a Castiglione del Lago l’albero di Natale più grande del mondo costruito sulle acque. La manifestazione si appresta a vivere il suo ultimo fine settimana di attività, culminando nella giornata dell’ Epifania, dopo aver registrato numeri significativi che hanno contribuito a posizionare l’ Umbria al terzo posto tra le regioni italiane più visitate durante le festività. L’impatto sul territorio è stato rilevante, con un afflusso costante di turisti in arrivo tramite autobus organizzati e camper, che ha generato un elevato volume di prenotazioni nelle strutture ricettive e una spinta economica per le attività commerciali e i ristoranti della zona, come confermato dalle rilevazioni di Confcommercio Trasimeno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

