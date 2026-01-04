Lucca può lasciare il Napoli nei prossimi giorni Farioli gli ha già telefonato

Lucca potrebbe lasciare il Napoli nelle prossime settimane, con Farioli che ha già contattato il giocatore. Alfredo Pedullà, noto giornalista esperto di mercato, analizza le ultime novità sul trasferimento di Lorenzo Lucca e le possibili implicazioni per il club partenopeo. La situazione rimane in evoluzione, e le prossime ore saranno decisive per comprendere il futuro dell’attaccante.

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di mercato, commenta sul suo sito internet le ultime notizie mercato Napoli in merito a Lorenzo Lucca e la sua possibile cessione. Lucca può già lasciare Napoli nei prossimi giorni, il Porto è interessato (Pedullà). Così si legge sul suo portale. "Lorenzo Lucca può lasciare il Napoli nei prossimi giorni, all'interno di valutazioni che sono state già fatte, ma servono le traiettorie giuste. Possiamo solo confermare che il Porto è interessato, nei giorni scorsi c'è stata una telefonata tra Farioli e l'agente dell'attaccante reduce da una prima parte di stagione al di sotto delle aspettative.

