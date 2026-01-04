Durante un’intervista pre-match con la Lazio, Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha commentato la situazione dell’attaccante di interesse per la Juventus. Pur mantenendo un tono criptico e senza escludere alcuna possibilità, ha lasciato aperto un dialogo sulle future decisioni riguardanti il calciatore. La situazione rimane quindi aperta, con sviluppi che potrebbero influenzare il mercato di gennaio e le strategie delle squadre coinvolte.

Lucca Juventus, Giovanni Manna – direttore sportivo del Napoli – ha parlato così dell’attaccante accostato ai bianconeri prima del match con la Lazio. Prima di Lazio Napoli, Giovanni Manna ha parlato anche della situazione relativa a Lorenzo Lucca, attaccante che non sta trovando grande spazio e recentemente è stato accostato anche al calciomercato Juventus. LUKAKU – « tempi di Lukaku non si sono dilatati, sono sempre stati lunghi. Lo stiamo aspettando. Le recidive sono sempre dietro l’angolo: dobbiamo stare cauti». LUCCA – « L’ho sempre detto: è un giocatore che abbiamo sempre voluto. Siamo aperti a varie soluzioni: non escludiamo nulla, viste anche le condizioni di mercato in cui siamo costretti a operare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lucca Juventus, Manna criptico: «Non escludiamo nulla». Annuncio importante sull’attaccante accostato ai bianconeri!

Leggi anche: Manna esce allo scoperto su Lucca: «Deve farsi trovare pronto ma non escludiamo nulla a gennaio». L’annuncio del ds del Napoli

Leggi anche: Calciomercato Juventus: irrompe il Borussia Dortmund! Occhi sull’attaccante accostato anche ai bianconeri, ecco il nuovo ostacolo emerso nella corsa

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Manna: «Lucca e Lang sono due giocatori che abbiamo voluto fortemente, non abbiamo mai detto che siano in uscita. Avranno le loro possibilità» - Manna, direttore sportivo del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista di Lazio- ilnapolista.it