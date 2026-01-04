Lu mietecu te li pacci | appuntamento per Kolbe in Scena
Il 10 gennaio a Lecce torna “Kolbe in Scena”, giunta alla sua terza edizione. La rassegna di teatro in vernacolo offre uno spazio di espressione culturale, con incontri mensili organizzati dall’associazione “Rote Pacce”. L’appuntamento rappresenta un momento di valorizzazione delle tradizioni locali attraverso rappresentazioni teatrali in dialetto, contribuendo alla conservazione e alla diffusione del patrimonio culturale del territorio.
LECCE – Torna "Kolbe in Scena" - la terza edizione della rassegna di teatro in vernacolo. Sabato 10 Gennaio si rinnoverà l'appuntamento con l'associazione culturale teatrale "Rote Pacce", alla loro seconda esibizione in questo viaggio, che, una volta al mese, vede accendere le luci del teatro.
