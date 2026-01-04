L’orribile inizio dell’anno per il Pontedera La Torres spedisce i granata all’ultimo posto
All'inizio dell'anno, il Pontedera affronta una difficile sconfitta in casa contro la Torres, che si impone con un risultato di 3-1. La partita ha visto i granata consolidare la loro posizione in classifica, lasciando i padroni di casa all'ultimo posto. Un risultato che richiede analisi e riflessioni per il futuro della squadra e il suo percorso nel campionato.
PONTEDERA 1 TORRES 3 PONTEDERA (4-2-3-1): Vannucchi; Cerretti, Piana, Vona (1’ st Pretato), Perretta (14’ st Migliardi); Ladinetti (14’ st Dell’Aquila), Faggi; Vitali, Scaccabarozzi, Ianesi (23’ st Battimelli); Nabian (38’ st Yeboah). A disp: Biagini, Strada, Giacomelli, Gueye, Manfredonia, Paolieri, Pietrelli, Bassanini, Beghetto, Battimelli, Caponi. All. Banchieri. TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Mercadante; Sala, Giorico, Brentan (40’ st Zecca), Zambataro; Mastinu (18’ st Masala); Musso (28’ st Diakite), Di Stefano (28’ st Bonin). A disp: Marano, Biagetti, Nunziatini, Liviero, Lunghi, Dumani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Pontedera-Torres 1-3, tracollo granata che pesa
Leggi anche: Ultimo dell'anno con Jerry Calà al Teatro Era di Pontedera
Atalanta 0-1 Roma, 45 minuti del nulla più totale. Prestazione ORRIBILE. Abbiamo avuto due clamorose occasioni da gol ad inizio partita, ma sia Ferguson che Dybala le hanno fallite clamorosamente. Su Paulo non ho davvero parole, un campione del gener - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.