L’orribile inizio dell’anno per il Pontedera La Torres spedisce i granata all’ultimo posto

4 gen 2026

All'inizio dell'anno, il Pontedera affronta una difficile sconfitta in casa contro la Torres, che si impone con un risultato di 3-1. La partita ha visto i granata consolidare la loro posizione in classifica, lasciando i padroni di casa all'ultimo posto. Un risultato che richiede analisi e riflessioni per il futuro della squadra e il suo percorso nel campionato.

PONTEDERA 1 TORRES 3 PONTEDERA (4-2-3-1): Vannucchi; Cerretti, Piana, Vona (1’ st Pretato), Perretta (14’ st Migliardi); Ladinetti (14’ st Dell’Aquila), Faggi; Vitali, Scaccabarozzi, Ianesi (23’ st Battimelli); Nabian (38’ st Yeboah). A disp: Biagini, Strada, Giacomelli, Gueye, Manfredonia, Paolieri, Pietrelli, Bassanini, Beghetto, Battimelli, Caponi. All. Banchieri. TORRES (3-4-1-2): Zaccagno; Fabriani, Antonelli, Mercadante; Sala, Giorico, Brentan (40’ st Zecca), Zambataro; Mastinu (18’ st Masala); Musso (28’ st Diakite), Di Stefano (28’ st Bonin). A disp: Marano, Biagetti, Nunziatini, Liviero, Lunghi, Dumani. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

