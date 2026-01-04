L'oroscopo di lunedì 5 gennaio 2026 | Capricorno e Leone a testa alta

Lunedì 5 gennaio 2026, l'oroscopo segnala un atteggiamento di determinazione e iniziativa, in particolare per i segni di terra e di fuoco. Con la Luna in Leone, si apre una giornata favorevole a mettere in pratica progetti e a mantenere un atteggiamento positivo. È un momento per affrontare le sfide con chiarezza e sobrietà, senza perdere di vista gli obiettivi.

