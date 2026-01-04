L’oroscopo della settimana dal 5 all’11 gennaio 2026 | Capricorno e Vergine determinati e intensi
L'oroscopo della settimana dal 5 all’11 gennaio 2026 offre un quadro di energia e determinazione, con Capricorno e Vergine che si distinguono per la loro intensità e concentrazione. La presenza di Venere e Marte nel segno del Capricorno sottolinea un periodo favorevole per affrontare con impegno le sfide quotidiane e consolidare obiettivi personali e professionali. Un momento per agire con chiarezza e sobrietà, mantenendo equilibrio e attenzione ai dettagli.
Nell'oroscopo della settimana dal 5 all’11 gennaio 2026, Venere e Marte si uniscono nel segno del Capricorno, accendendo desideri con passione concreta. Azioni concrete per Toro, Vergine e Capricorno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Oroscopo della prossima settimana dal 5 all'11 gennaio 2026 per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci. Ecco cosa prevede Artemide
Leggi anche: Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 5 all’11 gennaio 2026: baci da Vergine e Toro
Oroscopo della settimana dal 3 al 9 gennaio Leggi su https://www.wltv.it/oroscopo-della-settimana-dal-3-al-9-gennaio/ - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.