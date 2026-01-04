L’oroscopo della settimana dal 5 all’11 gennaio 2026 | Capricorno e Vergine determinati e intensi

L'oroscopo della settimana dal 5 all’11 gennaio 2026 offre un quadro di energia e determinazione, con Capricorno e Vergine che si distinguono per la loro intensità e concentrazione. La presenza di Venere e Marte nel segno del Capricorno sottolinea un periodo favorevole per affrontare con impegno le sfide quotidiane e consolidare obiettivi personali e professionali. Un momento per agire con chiarezza e sobrietà, mantenendo equilibrio e attenzione ai dettagli.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.