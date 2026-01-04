L’oroscopo della settimana dal 5 all’11 gennaio 2026 | Capricorno e Vergine determinati e intensi

Da fanpage.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'oroscopo della settimana dal 5 all’11 gennaio 2026 offre un quadro di energia e determinazione, con Capricorno e Vergine che si distinguono per la loro intensità e concentrazione. La presenza di Venere e Marte nel segno del Capricorno sottolinea un periodo favorevole per affrontare con impegno le sfide quotidiane e consolidare obiettivi personali e professionali. Un momento per agire con chiarezza e sobrietà, mantenendo equilibrio e attenzione ai dettagli.

Nell'oroscopo della settimana dal 5 all’11 gennaio 2026, Venere e Marte si uniscono nel segno del Capricorno, accendendo desideri con passione concreta. Azioni concrete per Toro, Vergine e Capricorno. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

