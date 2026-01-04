Loro Ciuffenna come Cortina L’evento di oggi è rinviato Domenica la festa sotto la neve

È stato rinviato a domenica 11 gennaio l’evento "Come se fosse. Cortina", l’après-ski party di Loro Ciuffenna. Gli organizzatori hanno atteso fino all’ultimo momento, ma viste le previsioni meteo avverse per la giornata odierna, alla fine è stato deciso, per la sua buona riuscita, di posticipare la manifestazione al prossimo week-end. I valdarnesi dovranno quindi attendere altri 7 giorni prima di vestirsi con cappelli, sciarpe, occhiali da neve o portare sotto braccio uno snowboard. Oppure, viste le rigide temperature in arrivo, dovranno indossare i doposcì prima del previsto. Loro Ciuffenna aspetterà ancora qualche giorno prima di trasformarsi ancora una volta in una stazione sciistica grazie al coinvolgimento di un intero paese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

