Loredana Lecciso cade a terra alla stazione di Milano | Salvata dalla polizia

Loredana Lecciso è stata soccorsa dalla polizia alla stazione di Milano dopo aver accusato un malore. L’episodio si è verificato questa mattina alla stazione Centrale, mentre si apprestava a prendere un treno per Roma. La cantante e showgirl è caduta a terra, ma fortunatamente ha ricevuto immediato aiuto e assistenza da parte delle forze dell’ordine.

Un momento di paura alla stazione Centrale di Milano per Loredana Lecciso, che ogg è stata colta da un malore mentre si apprestava a prendere il treno per Roma. La showgirl leccese, diretta agli studi Rai per partecipare a Domenica In insieme al compagno Al Bano, è caduta a terra in seguito a un mancamento improvviso. L'episodio si è risolto positivamente grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine e di alcuni passanti che si sono prodigati per soccorrerla. La stessa Lecciso ha voluto raccontare l'accaduto sui social network, pubblicando una storia su Instagram in cui appare sorridente accanto agli agenti della Polfer che l'hanno assistita.

#DomenicaIn inizia il 2026 con Al Bano e Loredana Lecciso, Raoul Bova, Enrica Bonaccorti e Toni Servillo Focus sulla tragedia di #CransMontana nello spazio attualità. Omaggio a #BrigitteBardot. Ecco le anticipazioni del 4 gennaio 2026 x.com

