Lobotka | Difendiamo e attacchiamo tutti insieme è la nostra forza

Dopo la vittoria all’Olimpico contro la Lazio, Stanislav Lobotka ha sottolineato l'importanza del gioco di squadra, affermando che la forza del Napoli risiede nella capacità di difendere e attaccare collettivamente. Le sue parole evidenziano l’approccio unito e coordinato che caratterizza la squadra, evidenziando come la collaborazione tra i giocatori sia fondamentale per raggiungere il successo.

