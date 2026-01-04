Lobotka | Difendiamo e attacchiamo tutti insieme è la nostra forza

Dopo la vittoria all’Olimpico contro la Lazio, Stanislav Lobotka ha sottolineato l'importanza del gioco di squadra, affermando che la forza del Napoli risiede nella capacità di difendere e attaccare collettivamente. Le sue parole evidenziano l’approccio unito e coordinato che caratterizza la squadra, evidenziando come la collaborazione tra i giocatori sia fondamentale per raggiungere il successo.

DAZN - Napoli, Lobotka: Il nostro segreto? Attacchiamo di gruppo e difendiamo di gruppo, con McTominay mi trovo bene.

