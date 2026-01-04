Lo stilista Campomaggi a Salotto blu | Noi imprenditori dobbiamo promuovere progresso e civiltà

Lo stilista Campomaggi, ospite di Salotto Blu, sottolinea l’importanza per gli imprenditori di promuovere progresso e civiltà. Originario di Teodorano, Marco Campomaggi ha fondato negli anni Ottanta un’azienda di successo, riconosciuta a livello internazionale per le sue borse e accessori di qualità. La sua esperienza illustra come l’impegno imprenditoriale possa contribuire allo sviluppo sostenibile e alla crescita culturale.

