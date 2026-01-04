Lo sguardo insolito di Jim Jarmush Dal Leone d’Oro alla Cineteca
Dal 7 al 25 gennaio 2026, la Cineteca Milano ospita la rassegna dedicata a Jim Jarmusch, vincitore del Leone d’Oro con “Father Mother Sister Brother”. L’evento, intitolato “Solo I cinefili sopravvivono”, offre un’occasione per esplorare l’unico e originale sguardo del regista americano sul cinema contemporaneo, valorizzando il suo percorso artistico e le sue opere più significative.
Fresco vincitore del Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia con “Father Mother Sister Brother“, il regista Jim Jarmusch è protagonista della rassegna a lui dedicata da Cineteca Milano, intitolata “Solo I cinefili sopravvivono – Il cinema di Jim Jarmusch” (titolo che si rifà al suo film del 2013 “Solo gli amanti sopravvivono“) che terrà al Cineteca Milano Mic, dal 7 al 25 gennaio 2026. Sono dieci, complessivamente, i film in programma, di cui nove diretti dal regista, cui si aggiunge “Return to Reason“, la raccolta di quattro cortometraggi di Man Ray che sono stati musicati da Jim Jarmusch e Carter Logan. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
