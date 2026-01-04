Lo sfogo di Gasperini dopo il gol di Scalvini | Era da annullare è assurdo per le regole del VAR
Dopo la sconfitta della Roma, Gasperini ha espresso il suo disappunto riguardo al gol di Scalvini, ritenendolo da annullare secondo le regole del VAR. In particolare, ha sottolineato due aspetti: il contatto delle mani con il portiere e l’uso del braccio nel tocco sulla palla. La sua analisi mette in luce le questioni regolamentari che hanno influito sulla decisione.
Gasperini non ci sta dopo la sconfitta della Roma e spiega perché il gol di Scalvini era da annullare: "Ci sono due cose: uno, le mani addosso al portiere; due, il braccio con cui viene toccata la palla". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Lo sfogo di una madre “pentita” sulla genitorialità gentile: “I miei figli sono insicuri e privi di regole”
Leggi anche: Lo sfogo di Pulisic sui social dopo il gossip con Sydney Sweeney: “Basta con le storie inventate”
Roma, prima Raspadori poi toccherà a Zirkzee. In mezzo al campo si valuta lo scambio Pisilli-Frendrup.
Lo sfogo di Gasperini dopo il gol di Scalvini: “Era da annullare, è assurdo per le regole del VAR” - Gasperini non ci sta dopo la sconfitta della Roma e spiega perché il gol di Scalvini era da annullare: "Ci sono due cose: uno, le mani addosso al ... fanpage.it
Gasperini diretta dopo Atalanta-Roma: le interviste in tv e in conferenza stampa LIVE - Gasperini cade a Bergamo contro l'Atalanta al termine di una partita deludente della Roma. corrieredellosport.it
Furia Gasperini sul gol di Scalvini: "Assurdo convalidarlo per quelle che sono le regole del VAR" - Oggetto della discussione, il gol convalidato a Giorgio Scalvini che ha deciso la. tuttomercatoweb.com
Roma, Gasperini balla sulle punte: il confronto con Massara. Il tecnico vuole 4-5 rinforzi CORRIERE DELLO SPORT Nella pancia dello Stadium, lontano dai riflettori e dai microfoni, Gian Piero Gasperini si è tolto la maschera. Il suo è stato uno sfogo vero, dirett - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.