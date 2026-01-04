Lo sfogo di Gasperini dopo il gol di Scalvini | Era da annullare è assurdo per le regole del VAR

Dopo la sconfitta della Roma, Gasperini ha espresso il suo disappunto riguardo al gol di Scalvini, ritenendolo da annullare secondo le regole del VAR. In particolare, ha sottolineato due aspetti: il contatto delle mani con il portiere e l’uso del braccio nel tocco sulla palla. La sua analisi mette in luce le questioni regolamentari che hanno influito sulla decisione.

Gasperini non ci sta dopo la sconfitta della Roma e spiega perché il gol di Scalvini era da annullare: "Ci sono due cose: uno, le mani addosso al portiere; due, il braccio con cui viene toccata la palla". 🔗 Leggi su Fanpage.it

