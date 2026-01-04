Riccardo Minghetti era un ragazzo di 16 anni di Roma, deceduto nel tragico incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana, durante le vacanze invernali con la famiglia. Appassionato di sci, tennis e nuoto, Riccardo amava dedicarsi alle sue attività sportive, che rappresentavano una parte importante della sua vita. La notizia ha suscitato dolore e commozione, ricordando l'importanza di garantire la sicurezza in ogni situazione.

Nell'inferno di fumo e fiamme del bar Le Constellation di Crans-Montana ha perso la vita anche Riccardo Minghetti, 16enne romano, che si trovava nella località svizzera con la famiglia per le vacanze invernali. Il ragazzo è cresciuto tra l'Eur e le montagne svizzere, dove la famiglia ha da tempo una casa e quelle vie, quei locali, erano casa per lui. Si trovava in quel bar con alcuni amici che si sono salvati ma si trovano attualmente ricoverati per le gravi ustioni riportate nell'incendio, ma almeno sono vivi. Come tutti i suoi coetanei era pieno di passioni e di voglia di vivere, di scoprire e di fare nuove esperienze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lo sci, il tennis e le lezioni di nuoto: chi è Riccardo Minghetti

Leggi anche: Crans-Montana, all'appello mancano Riccardo Minghetti, Chiara Costanzo e Sofia Prosperi. Ma le speranze sono poche

Leggi anche: Crans-Montana, identificate tutte e sei le vittime italiane: morti anche Chiara Costanzo, Riccardo Minghetti e Sofia Prosperi

