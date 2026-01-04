Lo sbarco della Befana tra mercatini e tuffi in mare

Martedì Riccione si anima con lo sbarco della Befana tra mercatini e tuffi in mare, segnando il conclusivo appuntamento di Viva Riccione, il calendario di eventi natalizi al mare. Una giornata dedicata alle tradizioni e al divertimento, che coinvolge residenti e visitatori in un’atmosfera autentica e ricca di accompagnamenti culturali. Un’occasione per vivere Riccione in modo speciale, tra spettacoli, mercatini e momenti di convivialità.

Martedì con Befana a Riccione Paese. Ricicone si prepara a vivere un'altra intensa giornata di festeggiamenti, il finale del calendario di Viva Riccione, il tuo Natale al mare. Ad ospitrala sarà il vecchio borgo. Dalle 9 alle 19, corso Fratelli Cervi accoglierà i mercatini della Befana mentre in piazza Unità sarà allestita un'area giochi dedicata ai più piccoli. Il clou dei festeggiamenti prenderà vita nel pomeriggio. Dalle 15, in piazza Matteotti e in piazzetta Parri inizierà la distribuzione delle calze della Befana, offerte dal Comune di Riccione in collaborazione con Conad e consegnate ai bambini dai volontari della Croce Rossa Italiana.

