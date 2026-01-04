LIVE Tournée 4 Trampolini Innsbruck 2026 in DIRETTA | salto spacca-gara di Domen Prevc buca il salto Bresadola!

Segui in tempo reale la Tournée 4 Trampolini a Innsbruck 2026. Aggiorna la diretta per gli ultimi risultati e le performance dei salti. Oggi, Domen Prevc ha effettuato un salto di grande livello, mentre Bresadola ha incontrato qualche difficoltà. Alle 13:49, Zografski e Prevc sono arrivati a 120 metri, con atterraggi complessi. Restate aggiornati per tutte le novità sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:49 Stessa misura per Zografski, entrambi a 120 metri, atterraggio problematico. Compensaizone favorevole al bulgaro che passa. 13:49 Punto K per l'austriaco, vediamo se fa meglio Zografski. 13:48 Occhio adesso a Bachlinger, vediamo se si ripete sui livelli di ieri! Beh, meno 6.4 punti da Prevc per Colby. Bravissimo! 13:46 Ultimo Bresadola, Colby sfrutta la chance e accede alla seconda serie. Peraltro, l'USA effettua un grandissimo salto che vale la seconda piazza momentanea! Buca il salto l'italiano. Vediamo se Colby lo grazierà, giustamente arrabbiato Bresadola.

