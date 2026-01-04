LIVE Tournée 4 Trampolini Innsbruck 2026 in DIRETTA | Prevc battuto in 4 in un fazzoletto Seconda serie spaziale a breve!

Segui in tempo reale la Tournée 4 dei Trampolini a Innsbruck 2026. La prima serie si è conclusa con Prevc battuto e un gruppetto di quattro atleti molto vicini tra loro. A breve, sarà possibile aggiornarsi sulla seconda serie, prevista alle 14:49, mentre sugli spalti si respira un’atmosfera di attesa e di tensione. Restate sintonizzati per tutti gli aggiornamenti sulla competizione e sui risultati in diretta.

14:40 Alle 14:49 partirà la seconda serie. Sugli spalti del Bergiselschanze impazza la musica techno e gli austriaci sono impazienti di sapere se Jan Hoerl o Stephan Embacher riusciranno a vincere la prima gara di questa Tournèe. Ricordiamo che Domen Prevc ha perso la prima serie della Tournèe. Nikaido Ren (JPN) – 0.0. Stephan Embacher (AUT) – 0.0. Jan Hoerl (AUT) – 1.1. Domen Prevc (SLO) – 2.5. Jason Colby (USA) – 8.9. Felix Hoffmann (GER) – 9.8. Anze Lanisek (SLO) – 12.7. Daniel Tschofenig (AUT) – 13.1. Kacper Tomasiak (POL) – 13.2. Philipp Raimund (GER) – 13.

