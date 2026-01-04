LIVE Tournée 4 Trampolini Innsbruck 2026 in DIRETTA | numero pazzesco di Nikaido! Battuto Domen Prevc

Segui in diretta la Tournée 4 Trampolini a Innsbruck 2026, con aggiornamenti sul numero impressionante di Nikaido che ha superato Domen Prevc. Rimani con noi per le ultime notizie e le performance dei protagonisti, tra cui Peier, Jan Hoerl e Kraft. Aggiorna questa pagina per non perdere gli sviluppi più recenti della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:31 Peier e Jan Hoerl! Ci siamo! 14:30 Kraft! Niente di eccezionale, non è in corsa per la vittoria. Al momento è decimo a meno 14.5 da Nikaido ed Embacher. NOOO! Per 5 decimi fuori, peccato. 14:28 Attenzione! Guizzo di Wellinger che atterra al punto K con vento alle spalle e potrebbe essere LL! 14:27 Embacher atterra a 130 metri ed è ex aequo con Nikaido Ren. La differenza è data da un filo di vento alle spalle in più per l’AUT! 14:26 Niente da fare per Leitner, occhio ora a Embacher! 14:25 Tschofenig crolla nel finale, comunque però ottiene il sesto score a -13. 🔗 Leggi su Oasport.it

