LIVE Tournée 4 Trampolini Innsbruck 2026 in DIRETTA | iniziata la seconda serie che promette fuochi d’artificio

Segui in tempo reale l’evento LIVE Tournée 4 Trampolini a Innsbruck 2026. La seconda serie è iniziata, con aggiornamenti continui sulle gare e sui protagonisti. Rimani informato su risultati, posizioni e momenti salienti della competizione, consultando la diretta per non perdere dettagli importanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:01 Schuster dietro anch'egli. Hauswirth vede la top 20. 14:59 Aalto dietro al tandem HauswirthKoudelka. 14:58 Koudelka ottiene una gran misura (124m) ma perde il confronto diretto con Hauswirth di due decimini. 14:57 HAUSWIRTH! Nuovo leader, lo svizzero scava 7.8 punti tra lui e Zografski. Male che vada sarebbe 24°! 14:56 DESCHWANDEN! Seconda piazza provvisoria con 120 metri e 2.2 punti di ritardo da Zografski. Paschke dietro a Foubert. 14:55 Zografski ottiene la miglior misura della seconda serie e si mette davanti con 4.2 di margine su Foubert. 14:53 Foubert si mette davanti a tutti e mal che vada sarà 28°.

LIVE Tournée 4 Trampolini, Innsbruck 2026 in DIRETTA: Jan Hoerl vince la qualificazione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la Diretta LIVE della qualifcazione di Innsbruck, a domani (13:30) per la gara! oasport.it

Tournée 4 Trampolini oggi, Innsbruck 2026: orario gara, tv, streaming - x.com

Mentre Insam e Bresadola affronteranno le due gare austriache della Tournée dei Quattro Trampolini, il 5-6 gennaio la Coppa del Mondo femminile ripartirà dalla località carinziana e saranno ben sei le italiane al via, con la prima volta della sedicenne garden - facebook.com facebook

