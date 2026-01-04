LIVE Tournée 4 Trampolini Innsbruck 2026 in DIRETTA | epilogo incredibile tre in 7 decimi Prevc abdica!

Segui in tempo reale l’evento Live Tournée 4 Trampolini a Innsbruck 2026. Un epilogo sorprendente, con tre atleti racchiusi in soli 7 decimi di secondo: Prevc si ritira. Rimani aggiornato sugli ultimi sviluppi e le emozioni di questa competizione, cliccando sul link per la diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE NON CI POSSO CREDERE! Quel mezzo metro, costa carissimo ad Embacher. COSA ABBIAMO VISTO! 15:29 DI mezzo metro più corta la misura di Embacher, che però guadagna un paio di decimi nella compensazione. Valutazioni perfette, forse la vince lui per i giudici!!! Erano ex-aequo! 15:28 DAVANTIIIII! Di 0.5 punti! Si infrange il sogno di Prevc di vincerle tutte, ma ora ci si gioca la vittoria tra Nikaido e Embacher! 15:27 C’è Nikaido Ren! Misura competitiva, la stessa di Prevc, perde decimi sulle valutazioni dei giudici. E’ sfida sul filo del decimi!!! DIETROOOOO HOERL! Impreciso nella fase di volo e mancano soprattutto due metri nella misura! Secondo (di meno di due punti da Hoffmann), mal che vada sarà 4°. 🔗 Leggi su Oasport.it

