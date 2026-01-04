Benvenuti alla diretta della terza tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2025-2026, in programma a Innsbruck sul Bergiselschanze. Seguiremo le competizioni live, aggiornando costantemente sui risultati e le azioni degli atleti, tra cui Domen Prevc, impegnato nella corsa al poker di vittorie. Restate con noi per tutte le novità di questa fase della stagione, in un contesto di grande tradizione sciistica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della terza e penultima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2025-2026, si salta ad Innsbruck e lo si fa dal Bergiselschanze! Forse a giochi già decisi, si va in scena sul Bergisel della località tirolese che in passato ha deciso anzi tempo la Tournée, quantomeno sostanzialmente. Non sarà comunque questo il caso, visto che la squalifica porterebbe Domen Prevc a perdere quello che di fatto ha già messo nel mirino: il primo grande alloro della carriera. Lo sloveno infatti arriva alla penultima tappa forte dei 40 punti su Embacher e dei quasi 45 su Hoerl; Hoffmann e Kobayashi si trovano quasi appaiati a meno 41. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Tournée 4 Trampolini, Innsbruck 2026 in DIRETTA: Domen Prevc prosegue la caccia al poker

Leggi anche: LIVE Tournée 4 Trampolini, Oberstdorf 2025 in DIRETTA: Domen Prevc favorito

Leggi anche: LIVE Tournée 4 Trampolini, Oberstdorf 2025 in DIRETTA: numero di Domen Prevc nella qualificazione

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

LIVE Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2025 in DIRETTA | prima gara fondamentale per la classifica; LIVE Tournée 4 Trampolini Garmisch-Partenkirchen 2026 in DIRETTA | si entra nel vivo con la seconda gara; LIVE Tournée 4 Trampolini Garmisch-Partenkirchen in DIRETTA | azzurri per superare il taglio; LIVE Tournée 4 Trampolini Oberstdorf 2025 in DIRETTA | numero di Domen Prevc nella qualificazione.

LIVE Tournée 4 Trampolini, Innsbruck 2026 in DIRETTA: Jan Hoerl vince la qualificazione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la Diretta LIVE della qualifcazione di Innsbruck, a domani (13:30) per la gara! oasport.it