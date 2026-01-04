LIVE Tournée 4 Trampolini Innsbruck 2026 in DIRETTA | davanti Domen Prevc buca il salto Bresadola!

Segui in tempo reale la Tournée 4 Trampolini di Innsbruck 2026, con aggiornamenti dalle competizioni e i principali eventi. Restate aggiornati su risultati, condizioni meteo e momenti salienti della competizione. Clicca qui per continuare a seguire la diretta e non perdere nessuna novità.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:01 Oblak si ferma in stanga di partenza con tanto vento frontale. Si attende. 14:00 Atterra a 122 metri con vento frontale per il polacco, che diverrebbe il 3° lucky loser momentaneo. Vediamo se batte Oblak però. 13:59 Kubacki, graziato dalla squalifica di Wasek (avrebbe affrontato Kobayashi), affronta Oblak. 13:58 Super salto di Hauswirth, che si issa a 123.0 metri e passa il turno con l'undicesimo punteggio provvisorio. 13.57 Karl Geiger, nobile decaduto, atterra a 121 metri grazie al vento frontale che lo sostiene. Attenzione però perché la compensazione toglie e lo mette al 4° posto tra gli eliminati e quindi i potenziali Lucky Loser.

LIVE Tournée 4 Trampolini, Innsbruck 2026 in DIRETTA: Jan Hoerl vince la qualificazione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la Diretta LIVE della qualifcazione di Innsbruck, a domani (13:30) per la gara! oasport.it

Tournée 4 Trampolini oggi, Innsbruck 2026: orario gara, tv, streaming - x.com

Mentre Insam e Bresadola affronteranno le due gare austriache della Tournée dei Quattro Trampolini, il 5-6 gennaio la Coppa del Mondo femminile ripartirà dalla località carinziana e saranno ben sei le italiane al via, con la prima volta della sedicenne garden - facebook.com facebook

