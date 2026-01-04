LIVE Tournée 4 Trampolini Innsbruck 2026 in DIRETTA | cominciata la prima serie Insam e Bresadola vogliono stupire!

Segui la diretta della Tournée 4 Trampolini a Innsbruck 2026. La prima serie è iniziata e atleti come Insam e Bresadola si contendono la scena. Aggiorna la pagina per ricevere gli ultimi aggiornamenti sui risultati e le performance in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:34 Misura inferiore rispetto a Forfang, non batte il norvegese di poco ma vince la sfida contro Stoch. 13:33 Polacco discreto a 119.5, vediamo l'atleta di casa. 13:32 Stoch contro Ortner, potrebbe essere interessante. 13:30 Si è aperto il Bergiselschanze con l'accoppiamento che ha visto Forfang battere Kobayashi Sakutaro. Adesso niente meno che con Kamil Stoch! INIZIATA LA GARA! 13:29 I nuovi accoppiamenti: STOCH-ORTNER DESCHWANDEN-PASCHKE VASSILYEV-AALTO PREVC-FOUBERT BICKNER-SCHUSTER KOT-TOMASIAK BRESADOLA -COLBY BACHLINGER-ZOGRAFSKI TRUNZ-RAIMUND GRANERUD-SATO LANGMO-MIZERNYKH GEIGER-HAUSWIRTH KUBACKI-OBLAK PALOSAARI-KOBAYASHI RYOYU MOGEL-KOUDELKA AIGNER-SUNDAL NAKAMURA-LANISEK KOBAYASHI J-FETTNER PEDERSEN-NIKAIDO INSAM -HOFFMANN NOUSIAINEN-TSCHOFENIG LEITNER-EMBACHER WELLINGER-KRAFT PEIER-HOERL 13:25 Il primo scontro diretto sarà Kobayashi Sakutaro-Forfang.

