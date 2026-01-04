LIVE Sci di fondo Tour de Ski 2026 in DIRETTA | un grande Pellegrino chiude 4° super Barp nei 10! Klaebo con il pokerissimo!

Segui la diretta del Tour de Ski 2026 di sci di fondo, con aggiornamenti in tempo reale su risultati e classifiche. In questa edizione, grandi nomi come Pellegrino e Klaebo si contendono la scena, mentre gli appassionati monitorano le tappe principali. Resta aggiornato per tutte le novità sulla competizione, con commenti e analisi sulla scalata di atleti italiani e internazionali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:11 Si chiude qui la Diretta LIVE della scalata del Cermis maschile, appuntamento alle 15:30 per quella femminile che celebrerà la 3^ vittoria al Tour de Ski di Jessie Diggins. Amici, mancano 33 giorni ai Giochi Olimpici di MilanoCortina. Un saluto sportivo, per ora! 12:10 CLASSIFICA TOUR DE SKI 2025-2026: Johannes Hoesflot KLAEBO (NOR) 1h56'12 ". Matthis STENSHAGEN (NOR) +30?1. Harald Oestberg AMUNDSEN (NOR) +1'08?4. Federico PELLEGRINO (ITA) +1'27?2. 9. Elia BARP (ITA) +2'34" 12:08 CLASSIFICA SCALATA DEL CERMIS: Matthis STENSHAGEN (NOR) 33'25?3. Jules LAPIERRE (FRA) 6?6.

