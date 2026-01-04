LIVE Sci di fondo Tour de Ski 2026 in DIRETTA | Trionfa Klaebo Pellegrino a un soffio dal podio! Diggins per il sigillo

Segui in tempo reale la cronaca del Tour de Ski 2026 di sci di fondo. Aggiorna la diretta per conoscere i risultati e le emozioni della gara, con Klaebo in testa e Pellegrino vicino al podio. Restano due italiane in gara, con obiettivi di classifica e buona performance. Qui troverai tutte le informazioni aggiornate per seguire l’evento in modo chiaro e preciso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30: Partita la gara 15.28. Restano due le italiane al via, Caterina Ganz che punt alla top 10, Martina Di Centa che cercherà di ben comportarsi 15.25: In chiave azzurra, l’attenzione è rivolta a Caterina Ganz, chiamata a valutare la possibilità di un assalto alla top ten: un traguardo complesso, ma non fuori portata, proprio alla luce delle numerose variabili che possono emergere in una gara di questo tipo. 15.22: Con 48 secondi di distacco dal tandem Ilar–Matintalo, Weng conserva margini concreti per inserirsi nella lotta per la seconda posizione, soprattutto se le due atlete che la precedono dovessero faticare a trovare il passo giusto nella prova più atipica e imprevedibile dell’intero circuito mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Tour de Ski 2026 in DIRETTA: Trionfa Klaebo, Pellegrino a un soffio dal podio! Diggins per il sigillo Leggi anche: Tour de Ski, Sprint tc Val di Fiemme 2026 in DIRETTA: Pellegrino, assalto al podio! Klaebo e Diggins per il sigillo Leggi anche: LIVE Sci di fondo, Tour de Ski 2026 in DIRETTA: un grande Pellegrino chiude 4°, super Barp nei 10! Klaebo con il pokerissimo! La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. LIVE Tour de Ski, Mass start Dobbiaco 2025 in DIRETTA: Diggins vittoriosa, Ganz sfiora la top 10; Tour de Ski 2025 / 2026 a Dobbiaco e in Val di Fiemme: programma, squadra italiana e dove vedere le gare in diretta; Il calendario delle gare settimanali: sci alpino femminile a Kranjska Gora, si chiudono Tour de Ski e Quattro Trampolini; Tour de Ski: Schumacher vince a Dobbiaco, Pellegrino chiude 16°. LIVE Sci di fondo, Tour de Ski 2026 in DIRETTA: un grande Pellegrino chiude 4°, super Barp nei 10! Klaebo con il pokerissimo! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:11 Si chiude qui la Diretta LIVE della scalata del Cermis maschile, appuntamento alle 15:30 per quella ... oasport.it

